Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Als am Montagmorgen ein 58-jährige Opel-Fahrer auf der A 70 in Höhe Oberhaid in Fahrtrichtung Bamberg verkehrsbedingt stark abbremsen musste, übersah dies die nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines VW und fuhr mit voller Wucht in das Heck des Opel. Sie verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 20 000 Euro.