Frau alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Am Montag gegen 19.10 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hammelburg eine Frau auf, die mit ihrem Fahrrad ohne Beleuchtung im Stadtgebiet unterwegs war. Nachdem sie von der Von-der-Tann-Straße quer in die Kissinger Straße einbog, fuhr sie auf dem Gehsteig entgegen der Fahrtrichtung. Fußgänger, die auf dem Gehweg liefen, wurden von ihr mit der Fahrradklingel auch noch zum Ausweichen bewegt. Die Frau wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Nachdem sie einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. pol