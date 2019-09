Am morgigen Samstag sendet das Bayerische Fernsehen um 17.45 Uhr in der Reihe "Zwischen Spessart und Karwendel" den Beitrag über die Auenkrüeten und ihre Widersacher, die "Michelaarer Frasskrüeten". Gedreht wurde der Film von einem dreiköpfigen Team des BR bei der Michelauer Hobbytöpferin Birgit Kirster. Eine besondere Rolle in dem Beitrag spielen die "Grüna Klüeß", die zur Lieblingsspeise der Auenkrüeten und der "Michelaare Frasskrüeten" zählen. kag