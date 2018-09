Demnächst eine Reise in die Provence oder vielleicht ein Städtetrip nach Paris geplant? Von Montag, 10., bis Donnerstag, 13. September, bietet der Awo-Treff einen kompakten Französischkurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse an. Neben dem wichtigsten Grundwortschatz werden hier geläufige Redewendungen vermittelt. Der Kurs findet an den vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird um eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 7. September, unter Telefon 09561/94415 oder persönlich im Treff am Bürglaßschlößchen gebeten. red