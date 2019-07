Französischer Tenor zu Gast

Der französische Tenor Anthony Lo Papa kommt am Dienstag, 6. August, um 19 Uhr in die Klinik "Goldene Adlerhütte". Er wird unter anderem Lieder von Clara und Robert Schumann vortragen, darunter dessen "Liederkreis" op. 39 nach Gedichten von Joseph von Eichendorff. Am Klavier begleitet Wolfgang Pinkow den Künstler. Anthony Lo Papa ist der Region sehr verbunden durch seine jahrelange Tätigkeit als Musikkritiker für französische Zeitungen bei den Bayreuther Festspielen. Dem deutschen Lied gilt seine besondere Liebe und Hingabe. Er gastiert zum siebten Mal in Wirsberg. red