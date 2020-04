Französische und deutsche Empfindungen

Magdalena Kestel Wir leben momentan in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation. Maßnahmen und Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus, die vor einigen Wochen noch niemand für möglich gehalten hätte, bestimmen nun das Leben der Menschen in Deutschland, Europa und auf dem ganzen Erdball. Fernsehen, Rundfunk und Zeitung informieren täglich über die deutsche Lage sowie über aktuelle Entwicklungen auf der Welt.

Jérôme Kerriel erfährt diese nicht nur vom neutralen Moderator der Tagesschau, sondern ganz persönlich von seiner Familie vor Ort in Frankreich. Der 44-Jährige ist gebürtiger Franzose und kam durch die Städtepartnerschaft zwischen Kronach und Hennebont nach Deutschland. Mittlerweile ist Kronach seit über 20 Jahren seine neue Heimat. Zu seiner in der Bretagne lebenden Familie hält er engen Kontakt, vor allem in diesen unsicheren Zeiten. "Das sind nicht immer ewige Gespräche. Aber es ist wichtig, zu hören, dass alles noch im grünen Bereich ist", erzählt Kerriel. "Wenn ich anrufe, werde ich jedes Mal wieder beruhigt." Auch mit vielen engen Freunden aus seiner Kindheit hat der gebürtige Franzose noch Kontakt. Bisher ist noch niemand seiner Verwandten und Bekannten mit dem Virus infiziert.

Mit Vernunft und Vorsicht

Kerriel selbst bewahrt in diesen Zeiten einen kühlen Kopf. "Ich bin vorsichtig, aber habe keine Paranoia." Er informiere sich nur aus zuverlässigen Quellen und lasse sich nicht verrückt machen. "Bei der Menge an Infos kann man leicht den Fokus verlieren", findet der Kronacher. Seinen zwei Kindern versuche er in aller Ruhe beizubringen, was das Virus bedeutet und auf was sie achten müssen. "Wir gehen vernünftig damit um", betont Kerriel. Grund zu Panik und Hamsterkäufen sieht er nicht.

Wie viele andere Beschäftigte arbeitet Kerriel zurzeit im Home-Office. Als Global Key-Account-Manager sei er mit dem nötigen Equipment ausgestattet. "Für mich ist es keine große Umstellung."

Da die Schulen vorerst geschlossen bleiben, ist das Homeoffice eine große Erleichterung. Seine Töchter sind abwechselnd eine Woche bei ihm und eine Woche bei der Mutter. "Es ist nicht immer leicht", beschreibt Kerriel den momentanen Alltag. Wichtig sei es, hin und wieder Abwechslung in den Tagesablauf zu bringen. Zum Beispiel durch Spaziergänge an der frischen Luft, bei denen sich die Kinder für eine kurze Zeit austoben können.

Umgang mit der Krise

Seit Anfang dieser Woche gelten in Frankreich strengere Ausgangsbeschränkungen. Unter anderem wurde die körperliche Betätigung strikt begrenzt: Joggen und Spazierengehen ist nur noch im Umkreis von einem Kilometer um den Wohnort erlaubt und maximal eine Stunde am Tag. "Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Situation analog zu der in Deutschland ist."

"Die Geschwindigkeit der Ausbreitung und die Zahl der Infizierten ist sehr vergleichbar, nur die Umsetzung ist leicht anders", findet Kerriel und erwähnt dabei die sogenannten Passierscheine. Im Gegensatz zu den Deutschen müssen die Franzosen bei jedem Gang aus dem Haus ein Formular dabeihaben, das den Grund für das Verlassen der eigenen vier Wände bescheinigt. Die Passierscheine müssen Frankreichs Bürger eigenständig ausdrucken und ausfüllen.

Für Kerriel ähneln sich nicht nur die aktuellen Entwicklungen, auch die Stimmung der Menschen in Deutschland sei mit der im Nachbarland vergleichbar - "obwohl wir Franzosen grundsätzlich anders ticken". Aber weil das Virus so überraschend kam und niemand genau wusste, mit was man es zu tun hat, ist die Gefühlslage Kerriels Meinung nach ähnlich. In Frankreich habe es ebenfalls Hamsterkäufe gegeben. Diese seien mittlerweile wieder geringer geworden, genauso wie in Deutschland. Bei seinem letzten Besuch im Supermarkt sah der 44-Jährige wieder besser bestückte Nudel- und Klopapierregale, erzählt er grinsend.

Positive Einstellung

Normalerweise macht Kerriel mit seinen Kindern zweimal im Jahr Urlaub in der Bretagne - zu Weihnachten und im Sommer. "Ich würde nicht sagen, dass mein Herz noch in Frankreich schlägt, aber die Affinität ist natürlich da. Ich habe noch immer eine starke Bindung zu meinem Heimatland", macht der Kronacher deutlich.

Da sein letzter Besuch bei der Familie noch nicht so lange zurückliegt, hat sich Kerriel noch keine Gedanken darüber gemacht, ob die Reise im Sommer stattfinden kann. "Aufgrund der Erfahrungen mit den anderen Coronaviren in den letzten 20 Jahren hoffe ich, dass das Virus so schnell geht, wie es gekommen ist", sagt er zuversichtlich. Bis es eine Lösung, einen Impfstoff oder ein Abklingen der Krise gibt, behält der gebürtige Franzose Jérôme Kerriel einen klaren Kopf und blickt positiv in die Zukunft.