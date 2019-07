Französische Freunde kostümieren sich zum Bürgerfest

Das 7. Bürgerfest in Gräfenberg war für den örtlichen Freundeskreis Pringy auch Anlass, die Freunde aus dem französischen Hochsavoyen, dem Land des Mont-Blanc, einzuladen.

Die bunte, 40-köpfige Delegation umfasste sämtliche Generationen von zwei bis 90 Jahren. Alle wollten ein paar schöne Tage in der 750 Kilometer entfernten Partnerstadt verleben. Die Stadt bot genügend Attraktionen, so dass jeder auf seine Kosten kam.

Höhepunkt war der historische Umzug, der durch die Kostüme der Franzosen einen besonderen Charakter bekam. Nur der Bürgermeister von Pringy, Jean-Francois Piccone, der sein Kostüm vergessen hatte, musste sich in der Gewandschneiderei ein Kostüm leihen und durfte seine Landsleute als fränkischer Adliger überraschen.

Auch das wechselhafte Wetter konnte die Freude nicht trüben, sondern förderte die Improvisationsfähigkeit. Das Ganze war wieder ein Beispiel dafür, was in 35 Jahren an gegenseitigem Verständnis wachsen kann. red