Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet die Kurse "Französisch" und "Englisch" an. Der Französischkurs beginnt am Montag, 23. September, 18 Uhr, in der Berufsschule, Lehrsaal A018. Der Kurs für Englisch beginnt am Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr, in der Berufsschule, Lehrsaal A017. Anmeldung über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red