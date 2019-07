Beim Nachbarschaftsnetz Ketschendorf bietet der Awo-Treff am Donnerstag, 25. Juli, ein französisches Essen "Wie bei Mama zuhause" an. Mit französischen Speisen wird eine geistige und kulinarische Reise ins Nachbarland unternommen. Treffpunkt ist um 12 Uhr in der Pettenkoferstraße 4. Anmeldeschluss ist am 23. Juli unter Telefon 09561/ 94415. red