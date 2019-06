Französisch auf spielerische Art und Weise

An der Maximilian-von-Welsch-Schule machte wieder einmal das "FranceMobil" aus Erlangen halt - eine Initiative der französischen Botschaft in Deutschland und der Robert-Bosch-Stiftung. Der französische Lektor Antoine Sourdeau bot dabei den Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen einen ersten Einblick in die französische Sprache und gab eine Entscheidungshilfe für die Wahl des Wahlpflichtfachs in der sechsten Jahrgangsstufe.

Abwechslungsreiche Gestaltung

Jeweils eine Schulstunde lang brachte der junge Franzose den Jugendlichen sein Heimatland und dessen Sprache näher. Die Schülerinnen und Schüler lernten beispielsweise, wie man sich auf französisch begrüßt und vorstellt oder sein Befinden beschreibt. Außerdem machten sie sich mit berühmten Sehenswürdigkeiten wie Versailles oder dem Eiffelturm vertraut. Obwohl alle Aktivitäten fast ausschließlich auf Französisch durchgeführt wurden, konnte Monsieur Sourdeau dank einfallsreicher Hilfsmittel sowie seiner ausdrucksstarken Mimik und Gestik die Inhalte erfolgreich vermitteln und das Interesse der Jugendlichen wecken. hs