Franziskusschwestern präsentieren neuen Internetauftritt

Kirchliche Webseiten werden in dieser Zeit geklickt wie nie: In der Corona-Pandemie finden bekanntlich keine Gottesdienste statt. Mitchristen, denen es aber wichtig ist, suchen vermehrt nach Gottesdiensten oder spirituellen Impulsen unter anderem im Internet. In jüngster Zeit wurde bei den Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen die Webseite www.fs-vierzehnheiligen.de überarbeitet.

Neu ist laut Schwester Katharina das neue Website-Layout, das sich dem jeweiligen Endgerät anpasst sowie neben Deutsch die Sprachauswahl in Spanisch und Englisch anbietet.

Vielfältige Informationen

Die Webseite liefert Informationen über das Jahresprogramm des Mutterhauses (momentan keine Veranstaltungen wegen Corona), Informationen über die Kongregation und das Leben als Franziskusschwester sowie eine Übersicht über die Häuser und Einrichtungen von Vierzehnheiligen und stellt soziale Projekte der Franziskusschwestern vor.

Da das vorgesehene Angebot zur Mitfeier der Kar- und Ostertage wegen der Pandemie nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden kann, bieten die Schwestern von Palmsonntag bis Ostermontag täglich einen spirituellen Impuls an. Grundlagen sind Bilder eines Kreuzweges aus Peru. In den Anden gibt es einen Bergweg, auf dem lebensgroße Figuren stehen, die Szenen aus den Kreuzwegstationen darstellen.

Verschiedene Schwestern haben zu einzelnen Stationen ihre Gedanken niedergeschrieben. Jeden Tag kommen einige Bilder/Stationen dazu.

Spirituelle Impulse

So werden, beginnend mit dem Geschehen an Palmsonntag aus Sicht der Maria Magdalena, die Menschen am Weg, die Hilfeleistung, die Kreuzigung Jesu und schließlich die Auferstehung betrachtet. Anregend sind die unterschiedlichen Zugangsweisen zu den Stationen. Nach dem Ostermontag werden die spirituellen Impulse in einem größeren Intervall gewechselt.