Franziskus das Thema beim Kinderbibeltag

Für den ökumenischen Kinderbibeltag zu Franz von Assisi am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in Bad Staffelstein können bis zum morgigen Mittwoch noch Kinder ab dem Vorschulalter in den beiden Pfarrämtern nachgemeldet werden. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Balthasar-Neumann-Straße 4. Um 10.30 Uhr besuchen die Kinder das Kinder-Mitmach-Musical "Franz, der kann's" mit Gabi und Amadeus Einer in der Dreieinigkeitskirche. Zu diesem Musical sind gerne auch Eltern mit kleineren Kindern bei freiem Eintritt eingeladen. Am Ende treffen sich Kinder und Eltern zu einer Abschlussandacht in der Pfarrkirche St. Kilian. red