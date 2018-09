Franziska und Florian Glemser spielen auf Schloss Oberau

Die Kultur-Intitiative lädt am Samstag, 15. September, zu einem Klavierkonzert auf Schloss Oberau ein. Franziska und Florian Glemser haben für diesen Abend ein Programm mit bekannten und unbekannten Klavierstücken für zwei und vier Hände zusammengestellt. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert, Bach, Debussy, Ajax und Johannes Brahms. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Kur- und Tourismusservice, auf auf der Homepage www.kis-badstaffelstein.net/karten-vorbestellung und an der Abendkasse.

Das Klavierduo Franziska & Florian Glemser erlebte seine Geburtsstunde im Jahr 2010 bei der Uraufführung des "Valse déconstruite für Klavier zu vier Händen" des schwedischen Komponisten Henrik Ajax in Würzburg. Der Komponist war so begeistert von der Interpretation durch die beiden Pianisten, dass er das Werk daraufhin den Musikern widmete. Die Wege des Ehepaares kreuzten sich schon früh im Musikstudium. In der Würzburger Frühförderung wurden sie als Kinder gemeinsam musikalisch ausgebildet. red