Franz Will auch als Motor der Dorfgemeinschaft gewürdigt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Strullendorfer Rathaus wurde Franz Will mit dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet. Damit würdigte die Kommune seine über 40-jährige Tätigkeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und zugleich sein überörtliches Engagement, unter anderem beim Kreisjugendring, als Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend im BLSV und im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Bamberg.

Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) erinnerte an Wills viele Verdienste, so insbesondere für die Kirchenmusik Amlingstadt, für den Orgelbauverein Amlingstadt und für die Dorfgemeinschaft in Roßdorf/Forst. Besonders hier muss er als "Motor der Dorfgemeinschaft" angesehen werden, der auch wesentlich dazu beigetragen hatte, die Ortsmitte neu zu gestalten und dabei alle Beteiligten "mitgenommen hat".

Der Bürgermeister charakterisierte Will als "Mittler und Mediator zwischen Jung und Alt" und wünschte sich, dass Franz Will noch viele Jahre aktiv fürs Gemeinwesen tätig sein wird.

Sichtlich gerührt nahm der gebürtige Meedensdorfer, der in Drosendorf aufgewachsen ist, aber schon seit über 40 Jahren mit seiner Familie in Roßdorf/Forst lebt, Ehrenurkunde und Ring entgegen. Er dankte allen, die es ihm ermöglicht hatten "für seine Heimat" zu wirken. Ganz gleich ob das nun in der Dorfgemeinschaft, bei der Blasmusik, oder im Rahmen der Kirchengemeinde Amlingstadt gewesen ist.

Sein besonderer Dank galt dabei seiner Familie und Zweitem Bürgermeister Ludwig Werner (Bürgerblock), ohne die vieles nicht hätte umgesetzt werden können.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom "Edelholz-Trio" der Musikschule Strullendorf mit Sophia Linsner, Johanna Losgar und Robert Dreksler.