Franz Uome wird heute 65

Bürgermeister Franz Uome feiert heute seinen 65. Geburtstag. Neben seinem Engagement in der Kommunalpolitik ist er in vielen örtlichen Vereinen engagiert.

Viele Jahre arbeitete der zweifache Familienvater als Büroleiter bei der Fahnenfabrik Meinel. Dann wechselte er zur Sparkasse und war zuletzt Leiter der Geschäftsstelle Presseck.

Seine politische Heimat fand Uome in der CSU. Von 1987 bis 2015 war er Vorsitzender des CSU-Ortsverbands. 1990 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt, 2002 erhielt er zudem das Vertrauen als Dritter Bürgermeister. Im März 2014 wählten ihn die Marktleugaster zum neuen Bürgermeister. Dem Kreistag gehört er seit fünfeinhalb Jahren an.

Auch im Vereinsleben hat Franz Uome Spuren hinterlassen. Seit 1984 führt er den Sportverein Mannsflur, viele Jahre fungierte er als Kassenprüfer der Mannsflurer Feuerwehr. Zudem arbeitete er im Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Marktleugast mit und führt seit 2009 den Fördererverband der Realschule Kulmbach. Auch viele andere Vereine können auf seinen Rat zählen.

In den fünf Jahren als Marktleugaster Bürgermeister hat Franz Uome viele Projekte angepackt und umgesetzt. Dazu gehören die Pumpstation Neuensorg mit Anschluss an die Kläranlage Marienweiher, die Neugestaltung des Radon- und Floriansplatzes sowie der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Steinbach mit Feuerwehrstellplatz. Das Rathaus erhielt einen barrierefreien Zugang; Tannenwirtshaus, Traindorf und Baiersbach wurden an die Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Dankbar ist der Jubilar, dass der Markt mithilfe der Stabilisierungshilfen und Bedarfszuweisungen des Freistaats Bayern sowie durch die Förderoffensive Nordostbayern wieder auf einem guten finanziellen Weg ist.

Franz Uome empfängt seine Geburtstagsgäste ab 10 Uhr im Sportheim des FC. kpw