Franz Schwarzmann singt seit nunmehr 70 Jahren im Chor

Der Musik- und Gesangverein ehrte in einem würdigen Rahmen langjährige Sänger. Bernhard Somnitz singt seit 25 Jahren und Vorsitzender Jürgen Wenzel seit 40 Jahren im Chor. Erwin Hohl ist als 15-Jähriger in den Männerchor eingetreten und wurde nun im 80. Lebensjahr für 65 Jahre Singen geehrt. Franz Schwarzmann ist mit 18 Jahren 1948 in den Männerchor eingetreten und singt seit nunmehr 70 Jahren im Chor.

Eine lange Zeitspanne

Der stellvertretende Vorsitzende des Sängerkreises Bamberg, Reinhold Stubrach, nahm die Ehrungen vor und überreichte die Urkunden und Ehrenzeichen des Fränkischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes. 65 und 70 Jahre Singen im Chor - wenn man sich einige Ereignisse vor Augen halte, die sich in diesen Jahren zugetragen haben, werde erst deutlich, welche lange Zeitspanne dies ist, erklärte Stubrach: 1948 Einführung der D-Mark, 1949 Gründung der Bundesrepublik, 1954 Deutschland wird Fußballweltmeister, 1961 Mauerbau, 1962 Kubakrise, 1963 Attentat auf John F. Kennedy, 1969 Mondlandung, 1972 Olympia-Attentat in München, 1977 Angriff der RAF auf die Republik, 1989 Mauerfall in Berlin, 2002 Einführung des Euro, 2005 Kardinal Ratzinger wird Papst ...

Auch der Verein bedankte sich für diese außerordentliche Leistung und eindrucksvolle Treue der Geehrten zum Chor und wünschte den Jubilaren Gesundheit und noch viele Jahre Freude am Chorgesang. red