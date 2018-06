Franz Schwank wird Ehrenmitglied

Mathias Erlwein



Die erste Urkunde, auf der die Freiwillige Feuerwehr Schlammersdorf erwähnt wird, war ein Schreiben des königlichen Bezirksamtes in Forchheim. Es war im Jahr 1893, "in dem Jahr erfolgte auch Patentanmeldung des Dieselmotors, die Erfindung der Popcornmaschine und der erste alpine Skilauf-Wettbewerb", zählte Vorsitzender Thomas Sawinsky anlässlich des Festkommerses zur 125-Jahr-Feier der Ortswehr auf. Alten Aufzeichnungen zufolge leisteten damals 44 Männer aktiven Dienst in der Feuerwehr. Sawinsky erinnerte auch an die Generation, die den Verein in den 1980er Jahren wieder richtig aufleben hat lassen: "Mein Vorgänger Edgar Utzmann fing 1983 mit weniger als nichts auf dem Konto an. Er und seine etwa 15 bis 20 Mitstreiter hoben den Feuerwehrverein wieder aus der Taufe, der neben der aktiven Truppe viel bewegte und wichtige Infrastrukturen schaffte."Darunter fielen der Bau des Feuerwehrgerätehauses 1990 und das Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen. Sawinsky freute sich, zum Ehrungsabend eine ganze Reihe von Ehrengästen im Festzelt begrüßen zu können, dazu auch Abordnungen der Feuerwehren aus dem Gemeindegebiet und Ortsvereine, die Patenwehr aus Kauernhofen und die "Freundeswehr" aus Schlammersdorf in der Oberpfalz."Die Feuerwehr hat in den vergangenen 125 Jahren weder an Aktualität noch an Notwendigkeit abgenommen", sagte der Schirmherr MdL Michael Hofmann CSU ) in seinem Grußwort. Als oberster Dienstherr der Gemeindefeuerwehren hob der Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) die Leistungen der Ortswehr heraus. Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) gratulierte im Namen des Landkreises. Kreisbrandrat Oliver Flake fasste angesichts der Unglücksfälle am Wochenende, zu denen die Feuerwehren ausrückten, zusammen: "Die Feuerwehren leisten mehr, als man in Worte fassen kann." Für besondere Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr Schlammersdorf bekamen Werner Lenk, Elisabeth Witzgall, Erich Witzgall, Georg Seuberth, Angelika Utzmann, Robert Rauh, Wolfgang Bisplinghoff, Kommandant Matthias Petermann und stellvertretender Vorsitzender Stephan Stühler Ehrenurkunden vom Vereinschef überreicht.Dann übernahm sein Stellvertreter Stephan Stühler das Mikrofon und zeichnete auch den Vorsitzenden Thomas Sawinsky mit einer Ehrenurkunde für seine bisher geleistete Arbeit aus. Mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bedankte sich der Vorstand bei Franz Schwank. Er hat 1983 den Verein als Gründungsmitglied mit ins Leben gerufen und unterstützte den Verein als Imbissbetreiber und Zeltverleiher immer mit Equipment bei den Feierlichkeiten - so auch beim jetzigen Fest: Für das große Festzelt samt Aufbau stellte er nichts in Rechnung. Es war für ihn gleichzeitig auch das letzte Festzelt, das nach Jahrzehnten des Zeltverleihs in seiner Regie aufgestellt wurde. "Da blickt man schon mit etwas Wehmut zurück. Schön, dass das letzte Zelt für meinen Verein war", sagte ein sichtlich ergriffenes neues Ehrenmitglied.Eigentlich hätte auch noch eine ganz besondere und für den Verein einzigartige Ehrung auf der Agenda gestanden. Der Vorstand der FFW Schlammersdorf hatte beschlossen, den ehemaligen Vorsitzenden Edgar Utzmann zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Doch er hatte laut Sawinsky erklärt, dass er dies nicht annehmen werde.Nach dem offiziellen Teil spielte der Pautzfelder Musikverein, der bereits den Ehrungsabend musikalisch umrahmt hatte, auf. Ein grandioser Abschluss war der Auftritt der "Trunstadter Musikanten".Die Stimmung brodelte, als sich Pfarrer Matthias Steffel das Lied "Frauen gegenüber bin ich willenlos" von Marius Müller-Westernhagen bei der Kapelle bestellte. Feuerwehrabordnungen, die einige Stunden nach dem Festzug eigentlich schon mit Marschmusik aus dem Zelt gespielt worden waren, kehrten wieder um und zogen erneut wegen der grandiosen Stimmung wieder ins Festzelt ein.