Frankenwaldverein zog eine beeindruckende Jahresbilanz

Eine sehr positive Bilanz zog Obfrau Margitta Hieke bei der gutbesuchten Hauptversammlung der Ortsgruppe Grafengehaig des Frankenwaldvereins im Gasthof Zeitler in Seifersreuth. Sie bezifferte die Mitgliederzahl mit 166 Personen. Mit Peter Schönbeck, Linda Gutgesell und Karl-Heinz Schicker stießen drei Neumitglieder zu dem Heimat- und Wanderverein.

Veranstaltet hat die Ortsgruppe einen Heimatabend, einen Vortrag, zwei Busausflüge und fünf Arbeitseinsätze mit insgesamt 319 Teilnehmern. Hieke hob die zwei gutbesuchten Veranstaltungen mit den Kindern, die federführend von den Wanderwarten durchgeführt worden waren, hervor.

Wanderwart Martin Döring ging auf fünf Halbtags- und fünf Tagesexkursionen sowie eine Familien- und zwei Sternwanderungen ein.

"Der Frankenwaldtag fand im 30. Jahr der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten in Mitwitz statt", berichtete Obfrau Hieke. 15 Wanderfreunde wurden dabei für ihre besonderen Verdienste um den Frankenwaldverein mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. 650 Personen beteiligten sich am 4. Mai 2019 am achten Frankenwaldmarathon. Mit einem voll besetzten Bus wurde die Mehr-Tage-Fahrt in den Schwarzwald und das Elsass zu einem Erlebnis für alle Teilnehmer. Heuer führt diese Fahrt vom 10. bis 14. Juni nach Österreich in die Wiener Region.

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsarbeit war die Weinfahrt nach Obereisenheim und Würzburg. Traditionell fand zum Jahresende auch wieder der Ehrenabend statt. Ingrid und Günther Thieroff wurden dabei für ihre 25-jährige sowie Sigrid Hagen für 40-jährige engagierte Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für hervorragende ehrenamtliche Arbeit würdigte die Ortsgruppe zudem Nicole, Karl-Heinz und André Schicker sowie Kathi Weiß und André Schramm.

Viel Wege- und Markierungsarbeit

Jede Hand wird nach den Worten der Obfrau bei der Wege- und Markierungsarbeit gebraucht. Das vergangene Wanderjahr 2019 sei "gespickt mit viel ehrenamtlicher Arbeit auf den Wanderwegen" gewesen. Die Brücke in der Großrehmühle sei komplett in Eigenleistung erneuert worden. Stärker und öfter müssten zudem Wegeabschnitte gemäht werden. Zugenommen habe zudem der Windbruch an den Wanderpfaden. Hieke appellierte an die Waldeigentümer, diese Wege dann zeitnah wieder freizuräumen und eng mit der Gemeinde und dem Frankenwaldverein zusammenzuarbeiten.

Obfrau Hieke wies darauf hin, dass der Frankenwaldadvent 2020 am 29. November in der Grafengehaiger Heilig-Geist-Kirche ausgerichtet werde. Die Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Erfurt sei für den 13. Dezember vorgesehen. Im Jahr 2021 stehe dann die Feier der 30-jährigen Patenschaft mit der Ortsgruppe Tanna an.

Bürgermeister Werner Burger erklärte, dass die Obfrau Margitta Hieke eine tolle Arbeit leiste. Ein großes Problem sind nach Burgers Worten die Holzeinschläge, bei denen an den Wanderwegen und -steigen viel kaputt gemacht werde. K.-P. Wulf