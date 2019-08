Frankenwaldverein wandert und singt

Am heutigen Mittwoch, 21. August, wandert die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins auf dem Frankenwaldsteigla "Arnikaweg" durch die Teuschnitz-Aue. Für die circa zehn Kilometer lange Tour vorbei an der "Steinernen Arnika" und durch blühende Wiesen mit schönen Ausblicken ist festes Schuhwerk erforderlich. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 18 Uhr am Wanderausgangspunkt "Dreschhallenplatz" in der Amlichstraße 19. Wer will, kann auch ab dem Wanderausgangspunkt Teuschnitz am alten Sportplatz (Richtung Reichenbach) mitmachen. Abmarsch ist hier um 18.20 Uhr. Bereits am kommenden Freitag, 23. August, findet das mittlerweile 18. Nordhalbener Wirtshaussingen im Scheunenhof der Gastwirtschaft "Christoph" statt. Die Veranstaltung wird zugunsten der Hilfsorganisation "1000 Herzen für Kronach" durchgeführt. Los geht es um 19.30 Uhr. red