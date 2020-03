Frankenwaldverein Nurn zieht Jahresbilanz und ehrt Markus Merkl für 40 Jahre Treue

Noch steht bei der Ortsgruppe Nurn des Frankenwaldvereins ein Trio ohne stellvertretenden Obmann an der Spitze. Bei den Neuwahlen im vergangenen Jahr konnte für dieses Amt kein Mitglied gefunden werden, so dass diese Problematik noch Bestand hat. Dies musste Obmann Karlheinz Deuerling bei der Jahresversammlung ebenso bekannt geben, wie seine Enttäuschung darüber, dass eine geplante Veranstaltung wegen fehlender Helfer nicht durchgeführt werden konnte.

Hierbei handelte es sich um die traditionelle Nikolausfeier. Obwohl schon alles organisiert gewesen war, sagte kurzfristig der größte Teil der eingeteilten Helfer ab. Auch zusätzlich befragte Mitglieder erteilten ihm eine Absage. "Ich war darüber sehr sauer", so der Obmann. Er forderte deshalb die Mitglieder auf, dass künftig eingeteilte Helfer bei einer Absage für Ersatzpersonen sorgen mögen.

Trotz dieser negativen Begleiterscheinungen wartete die Ortsgruppe im vergangnen Jahr mit einer Reihe von Aktivitäten auf. Hierzu gehörten unter anderem ein überaus gut besuchter Mundartabend mit Kreisheimatpfleger Hans Blinzler, ein Kartwettbewerb, ein Waldfest und die Grabeswache in der Kirche. Besonders gut sei in Erinnerung der Besuch des Regberg-Sommerfestes in Nordhalben, wo man sogar die stärkste Abordnung stellte . Gekümmert hat sich die Ortsgruppe erneut um das Rasenmähen beim Friedhof.

Der erkrankte Wegewart Werner Rebhan ließ übermitteln, dass der zu betreuende 16 Kilometer lange Hubertusweg nachmarkiert worden sei. Demnächst findet eine Nachkontrolle statt. Für beschädigte Hinweisschilder sei beim Hauptverein Ersatz angefordert worden.

Dem Bericht des Wanderwartes Peter Greiner-Lar war zu entnehmen, dass 55 Teilnehmer sich an vier geführten Wanderungen mit einer Gesamtstrecke von 22 Kilometern beteiligten. Von den Auswärtsbesuchen erwähnte er besonders die Frühjahrswanderung in Meierhofen.

Den Mitgliederstand bezifferte Kassier Wolfgang Dietz mit 148. Als neuer Kassenprüfer wurde Jürgen Eckert für den ausscheidenden Josef Schuberth berufen.

Für eine 40-jährige Mitgliedschaft wurden Markus Merkl und sein in Mittelfranken wohnender Bruder Walter, Marianne Deuerling und Gerd Vogler geehrt. Allerdings konnte nur Markus Merkl anwesend sein.

Bei der Vorschau nannte der Obmann 13 feststehende Termine. Hierzu gehören der Frankenwaldtag in Stadtsteinach (4. April), die Wanderung zum Aussichtspunkt Ködelblick (26. April) und das Waldfest bei der Geräumbergshütte (31. Mai). hf