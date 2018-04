Frankenwaldverein kritisiert Vandalismus

Von vielen Aktivitäten berichtete Obmann Willibald Gareiß bei der Hauptversammlung des Frankenwaldvereins im Pressecker Hof. Wanderwart Günther Schmidt hatte mit 2. Obmann Ludwig Babel ein attraktives Wanderprogramm, unter anderem auf dem Jean-Paul-Weg, auf dem Goldsteig im Bayerischen Wald und in der

Frankenwaldregion, zusammengestellt, das auch gut angenommen wurde.

Auch die von Schriftführer Alfred Vogler organisierte Dreitagesfahrt nach Großarl mit einer Bergtour fand großen Anklang.

Für das Jahr 2018 ist erneut ein interessantes Wanderprogramm geplant.

Erfreut zeigte sich der Vorstand über die stabile Mitgliederzahl: Derzeit sind 244 Mitglieder in der Ortsgruppe organisiert

Von geordneten Finanzen berichtete die Schatzmeisterin Maritta Goller, deren Kassenführung von Kassenprüfer Siegfried Beyer als vorbildlich bezeichnet wurde.



Müll und Sachbeschädigungen

Wegewart Wolfgang Sauer berichtete, dass mit seinem Stellvertreter Ronald Lindenberger rund 25 Wanderwege abgelaufen und neu beschildert wurden. Daneben waren auch viele Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Zu beklagen sei der immer wieder festzustellende Vandalismus in der Natur und auf den Wegen.

Bänkewart Ralf Furthmüller informierte, dass von den insgesamt 28 zu betreuenden Bänken drei komplett erneuert und zwei renoviert werden mussten. Auch hier sei immer wieder der Müll rund um die Ruhebänke zu beklagen.

Die Neuwahlen von Vorstandschaft und Ausschuss brachten folgendes Ergebnis: 1. Obmann Willibald Gareiß, 2. Obmann Jürgen Goller, Schriftführer Alfred Vogler, Schatzmeisterin Maritta Goller, Wanderwart Günther Schmidt, Vertreter des Wanderwartes Chris

Heitenreiter, Wegewarte Wolfgang Sauer und Ronald Lindenberger, Turmwart Klaus-Dieter Reuther, Kultur- und Naturschutzwart Reinhard Baar, Bänkewart Ralf Furthmüller. Ausschussmitglieder Ehrenobmann Eberhard Rausch, Günther Tichy, Anton Berk und Horst Nagel. Kassenprüfer Siegfried Beyer und Waltraud Spindler.

Folgende langjährige Mitglieder wurden geehrt: für 25 Jahre Erika Schott und Elmar Gahn, für 40 Jahre Gustav Heinz. red