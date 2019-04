Frankenwaldverein kann auf viele tüchtige Helfer zählen

Von einem ruhigen und stressfreien Jahr berichtete der Obmann des Frankenwaldvereins Kleintettau, Alfred Schaden, bei der Hauptversammlung in der Frankenwaldhütte. Er dankte den vielen Helfern, die um die Hütte ein Informationszentrum erbaut hätten, "das sich sehen lassen kann". So fand er lobende Worte für Günter Schmidt, der sich um seinen Dichterweg entlang des Rennsteiges einen Namen gemacht habe und auch für die Instandhaltung des Zollhäuschens verantwortlich sei. Alfred Schaden gratulierte ihm zu seiner Auszeichnung "Thüringer des Jahres". Sein Dank galt auch Bernd Heinz, der in den Erhalt des von ihm geschaffenen Naturlehrpfades auf dem Millionenweg viel Arbeit stecke. Der Pfad erfreue sich großer Beliebtheit. Auch Hüttenwirt Dieter Lebke mit seiner Frau Karin sagte Schaden ein herzliches Dankeschön. Der besondere Dank des Obmanns galt allen Spendern und dem Forstbetrieb Rothenkirchen, vertreten durch Revierleiter Christian Goldammer, für die überaus gute Zusammenarbeit. Der Frankenwaldverein Kleintettau zähle 37 Mitglieder, zwei weniger als im Jahr zuvor. Alfred Schaden schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis, dass er sich von der Vereinsspitze zurückziehen will.

Kassierer Gerald Seitz würdigte den Obmann für seinen unermüdlichen Einsatz beim Sammeln von Spenden. Maßnahmen zur Senkung der Kosten beim Betrieb der Frankenwaldhütte seien eingeleitet.

Revierleiter Christian Goldammer vom Forstbetrieb Rothenkirchen berichtete von der Errichtung mehrerer Trekking-Plätze im Staatswald. Damit werde auch im Frankenwald ein neues Kapitel der touristischen Nutzung aufgeschlagen. Diese Art der Naturerfahrung erfreue sich besonders bei der jungen Generation immer größerer Beliebtheit. Am Dienstag, 1. Mai, werde der erste Trekkingplatz "Frankenwald Kobach" am Rennsteig seiner Bestimmung übergeben.

Bürgermeister Peter Ebertsch wünschte sich, dass trotz Personalknappheit die Öffnungszeiten der Frankenwaldhütte erweitert werden, um sie für Wanderer noch attraktiver zu machen. wvk