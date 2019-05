Der örtliche Frankenwaldverein beteiligt sich an der Sternwanderung, die am morgigen Donnerstag nach Meierhof im Landkreis Hof führt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Kulturzentrum (Mitfahrgelegenheit besteht). Vom Kohlenmeiler im Thiemitztal wird der Veranstaltungsort angelaufen. "Autowanderer" sind ebenfalls eingeladen, an der Wanderkundgebung teilzunehmen. Ab 13 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Weitere Informationen gibt es bei Wanderwart Rudolf Senftleben, Ruf 09262/993048. red