Frankenwaldtag kommt 2020 nach Stadtsteinach

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der Obmann des Frankenwaldvereins, Klaus Peter Söllner, in der Jahreshauptversammlung zurück. Die Ortsgruppe hat aktuell 148 Mitglieder.

Am diesjährigen Frankenwaldtag in Mitwitz haben 61 Ortsgruppen teilgenommen, berichtete Söllner und kündigte an, dass die Stadt Stadtsteinach Ausrichter des Frankenwaldtages am 4. April 2020 sein wird. An den Wanderungen der Ortsgruppe haben 130 Personen teilgenommen. Zweite Obfrau Renate Günther machte 300 Kilometer, Benno Dressel legte den 2985 Kilometer langen Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien zurück. Klaus Peter Söllner freute sich, dass der Ausbau der Wanderstruktur im Frankenwald von Erfolg gekrönt sei. Vor allem der Frankenweg und die Frankenwaldsteigla erfreuten sich steigender Beliebtheit. Am 4. Mai findet in den LQN-Gemeinden Marktleugast, Grafengehaig, Kupferberg und Stammbach der Frankenwald-Marathon 2019 mit 660 Teilnehmern statt.

Klaus Peter Söllner überreichte Benno Dressel zusammen mit Renate Günther und dem Ehepaar Hilde und Sepp Madl als kleine Erinnerung für die absolvierten fast 3000 Kilometer einen "blühenden Wanderschuh". Benno Dressel bedankte sich für den Empfang nach Beendigung seines Pilgerganges auf dem Stadtsteinach Marktplatz und sagte, dass er darüber gerne einen Vortrag halten wird.

Für 25-jährige Mitgliedschaft beim Frankenwaldverein Stadtsteinach durften Pia Kraus und Manfred Ott die Ehrennadel und eine schmucke Urkunde des Hauptvereins aus den Händen Söllners und seiner Stellvertreterin Renate Günther entgegen nehmen. "Hier bei uns in Stadtsteinach machen die Stadt und der Frankenwaldverein viel für die Frankenwaldregion. Die Mitglieder der Ortsgruppe sind stets für Stadtsteinach unterwegs - und es freut mich, dass wir den Frankenwaldtag im kommenden Jahr ausrichten dürfen", sagte Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD). Auch beim Stadtfest am 14. Juli sowie am Ferienprogramm werde sich der Frankenwaldverein wieder beteiligen.

31 Steigla

Schatzmeister Klaus Göldel skizzierte den Versammelten eine solide Finanzlage des Frankenwaldvereins. "Alles in bester Ordnung!", bestätigten ihm die Revisoren Josef Dremer und Konrad Grimmler. Wanderwart Sepp Madl ging noch auf Wanderungen und Ausflüge ein. "Die 31 Steigla werden alle drei Jahre zertifiziert - und ich bedankte mich beim Wegewart Jürgen Auernhammer, der versucht, alles bestens in Schuss zu halten", lobte Madl.

"Ihr erbringt, ob Wander- oder Wegewarte, großartige Leistungen", betonte Obmann Söllner. Klaus-Peter Wulf