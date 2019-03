Frankenwald präsentiert sich der Reisebranche

Noch bis zum 10. März ist die Welt wieder zu Gast in Berlin - auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB), die erneut ein Aussteller-Rekordergebnis verbucht und zum 53. Mal ihre Pforten öffnet. Fünf Tage lang präsentiert sich dort die gesamte Vielfalt des Reisens: Länder, Zielgebiete, Veranstalter, Buchungssysteme, Verkehrsträger oder Hotels.

Das weltgrößte Branchentreffen ist auch für den Geschäftsführer von Frankenwald Tourismus, Markus Franz, Gelegenheit, mit Medienvertretern, Verlagen, Marketing- oder Vertriebspartnern Gespräche zu führen, sich über Trends zu informieren und mit Reisejournalisten Kontakte zu knüpfen. Über zwei Dutzend Gesprächstermine, Vorträge und Kooperationsverhandlungen stehen auf dem prall gefüllten Tagesplan des Geschäftsführers. Nach wie vor gehört Bayern zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland, aber auch zu den beliebtesten internationalen Top-Reisezielen. Die ITB ist eine wichtige Plattform, das Reiseland Bayern national und international zu präsentieren. Daher ließen es sich auch Hubert Aiwanger (Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) und Thorsten Glauber (Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz) nicht nehmen, den bayerischen Ausstellern einen Besuch abzustatten. Auch am Frankenstand - dem Stützpunkt der 16 fränkischen Tourismusgebiete - machten sie Halt. Bei der Größe dieser Messe macht es Sinn, sich innerhalb der Dachmarke Bayern in der Bayernhalle und in Kooperation mit dem Tourismusverband Franken am Frankenstand 6.2 b/Stand Franken Nr. 302 den Fachbesuchern zu präsentieren.

Am kommenden Wochenende (9. und 10. März) haben neben dem Fachpublikum auch alle anderen Besucher von 10 bis 18 Uhr Gelegenheit, in wenigen Stunden die ganze Welt zu entdecken. An fünf Tagen werden schätzungsweise rund 200 000 Besucher in den ausgebuchten Messehallen erwartet. red