Frankenwald-Gymnasium setzt musikalische Tradition fort

Die Konzerte des Frankenwald-Gymnasiums (FWG) können mittlerweile auf eine lange Tradition zurückblicken und haben seit fünf Jahren mit dem Frühlingskonzert einen weiteren musikalischen Höhepunkt im Veranstaltungskalender des FWG vorzuweisen.

Am kommenden Freitag, 27. April, findet das diesjährige Frühlingskonzert um 19 Uhr im Kreiskulturraum statt.



Viel Abwechslung

Das Besondere an diesem Konzert ist das Programm, das die Musiklehrkräfte zusammen mit ihren Schülern präsentieren wollen: Kleinere Gruppen, wie das Blechbläser-Ensemble, die beiden Percussion-Gruppen, die Chorklasse oder auch das Gitarren- und das Streich-Quartett sorgen für viel Abwechslung. Ergänzt werden diese Konzertbeiträge von Solisten, die aus den unterschiedlichen Jahrgangsstufen kommen und die Sparten Sologesang, Gitarre, Bratsche und Klavier abdecken.

Da die Auswahl der präsentierten Stücke quer durch alle Musikrichtungen geht, darf sich das Publikum auf einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend freuen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. In der Pause werden Getränke und kleine Snacks angeboten. mts