Frankenwald-Gymnasium bietet Website zum Übertritt

Die Vorbereitungen liefen seit vielen Wochen, doch nun beschloss die Schulleitung des Frankenwald-Gymnasiums das endgültige Aus: "Aus Sicherheitsgründen haben wir uns dafür entschieden, den Informationstag vom 16. Mai zum Übertritt ans Gymnasium ersatzlos zu streichen", so Schulleiter Harald Weichert.

Diese Entscheidung sei ihm keinesfalls leichtgefallen. "Die Übertrittsveranstaltung ist in ihrer Außen- und Innenwirkung in den letzten Jahren immer ein Höhepunkt des Schuljahreskalenders gewesen, weil wir hier nicht nur weit über 100 Viertklässler und deren Eltern begrüßen durfte, sondern allein knapp 250 Schülerinnen und Schüler des FWG den Tag aktiv mitgestalteten."

Um einen Ausgleich zu schaffen, hat man am FWG in den letzten vier Wochen eine echte Mammutaufgabe gestemmt und wohl als einzige Schule in ganz Bayern eine eigene Website gestaltet, die sich ausschließlich dem Thema "Übertritt" widmet.

Keine Nachteile

"Um gerade dem Informationsdefizit hinsichtlich des Übergangs ans Gymnasium im Allgemeinen und ans FWG im Speziellen entgegenzuwirken, ist die neu entstandene Website ein hilfreiches Werkzeug", so Weichert, der aber auch einschränken muss, dass dies den persönlichen Kontakt und die unmittelbaren Eindrücke eines Tags der offenen Türen nicht zu 100 Prozent ersetzen kann.

Dabei befürchtet er auch, dass das ohnehin sensible Thema des Übertritts ans Gymnasium durch die derzeitige Corona-Krise noch verschärft werde. "Auch aufgrund des aktuellen und des womöglich noch lange anhaltenden Unterrichtsausfalls an den Grundschulen werden es sich viele Eltern sicherlich verstärkt überlegen, ob der Weg ans Gymnasium unter diesen Umständen überhaupt sinnvoll erscheint", so der Schulleiter. Allerdings kann er hier gleich Entwarnung geben: "Das Kultusministerium hat mehrfach betont, dass niemand durch die Schulschließung benachteiligt werden dürfe." Dies gelte natürlich auch für die Viertklässler, die die Grundschulen des Landkreises besuchen.

Um das zu erreichen, wurden bereits bayernweite Anpassungen der normalen Lehrpläne aller weiterführenden Schulen angedeutet. "Hier am FWG halten wir Kontakt mit den Grundschulen und wissen genau, was nicht ,normal' im Unterricht durchgenommen werden konnte. Im Herbst 2020 wird es dann ein passgenaues Zusatzangebot als ,Brückenunterricht' geben, um den Start am FWG gut hinzubekommen", verspricht Schulleiter Weichert.

Dem Versprechen des Nachteilsausgleichs will das FWG beim Thema "Information" durch die Bereitstellung der neuen Website sofort nachkommen. Hier präsentiert sich das FWG auf medial vielseitige Art und Weise als "Mit-Mach-Schule", die sich besonders um die neuen Fünftklässler kümmert.

Wichtige Antworten

Für die Eltern besonders wichtig sind aber die Antworten auf die noch offenen Fragen zum Übertritt ans Gymnasium. Als Alternative hierfür finden sich nun auf der Website unter der Rubrik "Fragen zum Übertritt" die entsprechenden Antworten.

Die Website ist ab sofort unter www.fwg-digital.de abrufbar. mts