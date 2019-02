Frankenwald-Gymnasium: 290 Schüler werden zu "Informatik-Bibern"

Mit 290 Schülern stellte das Frankenwald-Gymnasium auch 2018 ein bemerkenswert großes Teilnehmerfeld beim Schulwettbewerb "Informatik-Biber". Dass sich dabei über zehn FWGler in die Siegerliste des renommierten Informatikwettbewerbs eintragen konnten, freute nicht nur deren Informatiklehrerin Doreen Scheler-Eckstein, sondern auch Schulleiter Harald Weichert bei der offiziellen Urkundenübergabe.

Seit einigen Jahren schon "bibert" das FWG jeden Herbst fleißig mit und hilft in sowohl anschaulichen als auch anspruchsvollen Aufgabenformaten beispielsweise Comic-Bibern in Online-Rätseln Dämme zu bauen, Codes zu knacken oder Biber-Roboter zu programmieren. "Interaktive Aufgaben und herausfordernde Geschichten rund um den Biber vermitteln dabei informatische Fähigkeiten und testen logisches, kreatives und strukturiertes Denken. Das sind nicht nur für die Informatik wichtige Grundvoraussetzungen", sagte Studienrätin Scheler-Eckstein bei der Siegerehrung am FWG.

Heiß diskutierte Fragen

Selbst im Nachgang des Wettbewerbs kamen am Frankenwald-Gymnasium lebhafte Diskussionen unter Mittel- und Oberstufenschülern darüber zustande, welcher Weg am schnellsten zum Biberdamm führt, welche Daten der Biber veröffentlichen darf und was das alles eigentlich mit Informatik zu tun hat. "Wird ein Lichtsensor von einer Status- LED gestört?", "Was bedeutet 50 Prozent Lichtstärke?" und "Warum hat der Biber eigentlich kein Handy mit Taschenlampe dabei?" waren demnach einige der heiß diskutierten Fragen.

"Wir sind stolz darauf, dass bei uns auf informatisch sehr hohem Niveau diskutiert wird und dass sich auch in diesem Jahr viele kreative Köpfe ihren Preis redlich verdient haben", beglückwünschte Schulleiter Harald Weichert die FWG-Preisträger.

Zehntklässlerin Liese Schultheiß ließ es sich nicht nehmen und nahm sogar im Rahmen eines Auslandsaufenthalts an der englischen Variante des Informatik-Bibers teil - und belegte prompt den ersten Platz. mts