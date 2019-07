Frankenwald freut sich über mehr Übernachtungsgäste, die aber nicht mehr lange bleiben

Kontinierlich aufwärts geht es mit dem Tourismus, nicht nur in Deutschland und Bayern, sondern insbesondere auch im Frankenwald. Das ist die Tendenz, die der Hofer Landrat Oliver Bär bei der Hauptversammlung des Frankenwald-Touristik-Verbands in Stadtsteinach vortrug.

Die Langzeitbetrachtung zeigt, dass mehr Übernachtungsgäste in die Region kommen. Sie bleiben allerdings kürzer als in früheren Zeiten, was dem Trend hin zu mehreren, aber dafür kürzeren Erholungstripps entspricht. In den Frankenwald kamen im vergangenen Jahr 256 425 Gäste, knapp 11 500 mehr als im Vorjahr, das entspricht einem Zuwachs von vier Prozent. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 806 825.

Das touristische Angebot im Frankenwald wird durch die Geschäftsstelle in Kronach gebündelt und zielgruppenorientiert kommuniziert, sprich: in den einschlägigen Medien beworben. So zum Beispiel für Campingurlauber oder Radfahrer. Hierzu sind trotz der kontinuierlichen Zunahme von digitalen Medien nach wie vor die klassischen gefragt.

Wander liegt im Trend

Seit der Zertifizierung des Frankenwalds als erste "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" 2015 ist das Wandern eines der Schwerpunktthemen der touristischen Vermarktung. Hier engagieren sich die aktiven Ortsgruppen des Frankenwaldvereins in außergewöhnlicher Weise. Die vorbildliche Markierung und Pflege der Wanderwege ist eine Riesenaufgabe und bildet eine wichtige Basis für das Leitthema Wandern.

In der Präferenz-Bewertung der Urlaubsgäste, die Geschäftsführer Markus Franz aufschlüsselte, steht die Landschaft an oberster Stelle, insbesondere die Ruhe und die Möglichkeit, die Umgebung zu Fuß zu erleben; gefolgt vom gastronomischen Angebot und dem Preisniveau.

Die Kurve geht nach oben

Im mittleren Prioritätenbereich liegt das Interesse am kulturellen und künstlerischen Angebot der Region, erst danach folgt die Erkundung der Region per Rad. Für das Jahr 2019 sieht Geschäftsführer Franz einen Zuwachs im Frankenwald bei den Übernachtungen um 5,3 und bei den Gästeankünften um 9,3 Prozent. Auf den Frankenwald aufmerksam wurden 69 Prozent der Gäste über die Webseite des Frankenwaldtourismus, 19 Prozent durch Empfehlungen. Den Frankenwald als Urlaubsregion beurteilten Gäste mit 8,3 von zehn Punkten, 9,1 von zehn werden ihn weiterempfehlen.

Ab 2020 wird es kein dickes gedrucktes Gastgeberverzeichnis mehr geben, kündigte Franz an; die Gastgeber werden nur noch online abrufbar sein. Derzeit sind es 700, sukzessive sollen alle in das Verzeichnis aufgenommen werden.

Damit folgt das Touristik-Management dem Trend der Zeit, in der Buchungen stark zunehmend online vorgenommen werden. Die Vermarktung erfolgt mittlerweile über 40 Buchungsportale.

Franken ist nach dem Bericht der Geschäftsführerin des Tourismusverbands Franken, Angelika Schäffer, inzwischen die zweitbeliebteste Region in Bayern mit 25,2 Millionen Übernachtungen; jeder vierte Gast kommt aus dem Ausland.

Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr 10,5 Milliarden Euro und sicherte 177 300 Arbeitsplätze. "Vieles geht nur gemeinsam", resümierte Schäffer den Aufgabenbereich des Gesamt-Tourismusverbands, "und das wird künftig immer wichtiger werden, denn für Kirchturmdenken ist der Frankenwald zu klein, um sich im großen Teich der Tourismusbranche über Wasser halten zu können."