Frankentatort der etwas anderen Art

Seit 2015 existiert das Bamberger Improvisationstheater-Ensemble "Ernst von Leben". Als Erstes wurde der Zusammenschluss der freien Schauspieler und Musiker durch die improvisierte Krimipersiflage "Tarte d'ort" bekannt. Mit diesem zu hundert Prozent improvisierten Krimi setzte sich das Ensemble eigenen Angaben zufolge das Ziel, "den wirklich guten Franken-Tatort auf die Bühnen zu bringen".

Wie dies gelingen soll, war klar, das Ensemble ermöglicht dem Publikum, unmittelbar während der Aufführung Einfluss auf die Handlung und Charaktere zu nehmen. Inzwischen spielt "Ernst von Leben" den "Tarte d'ort" in vielen verschiedenen Städten und sehr selten in Bamberg. Dabei ist die Domstadt die Wahlheimat des Ensembles. Weswegen sich "Ernst von Leben" zum Ziel gesetzt hat, den "Tarte d'ort" nur noch an besonderen Spielorten aufzuführen. So wurde er bereits im Epizentrum der Bamberger Kriminalistik im Polizeipräsidium, im Kloster der Karmeliten und der Gärtnerei Niedermaier aufgeführt. Da es im letzten Jahr ein besonderes und schönes Ereignis war, in der Gärtnerei unter freiem Himmel gleich neben dem Gewächshaus aufzutreten, kehrt das Ensemble nun am Donnerstag, 1. August, noch einmal dahin zurück. Vielleicht hat ja der alte Streit zwischen den unteren Gärtnern und oberen Gärtnern diesmal etwas mit dem Fall zu tun? Oder das Sakrileg wird gebrochen und eine Eheschließung der verfeindeten Gärtnerzünfte wird auf die Bühne gebracht?

Zurufe erwünscht

Zum Glück ist es alles improvisiertes Schauspiel und die Blutrache im Bamberg 2019 kein Thema. Oder vielleicht doch? Das "Ensemble Ernst von Leben" ist da ganz offen und hört auf die Zurufe und Vorgaben aus dem Publikum, um den Kriminalfall auf die Bühne zu bringen.

Das Ensemble "Ernst von Leben" besteht aus den Musikern Jakob Fischer, Peter Florian Berndt und Dominik Tremel sowie den Schauspielern Olga Seehafer, Johanna Waldhoff, Felix Forsbach, Nicole Heinemann und Thomas Paulmann. Die Truppe setzt sich zusammen aus Schauspielern, Germanistikdozenten, Psychologen, Musikern und zwei Schriftstellern. Wir sprachen mit den Schauspielerinnen Nicole Heinemann und Olga Seehafer.

Sie spielen bereits seit vier Jahren den Krimi "Tarte d'ort". Und war es immer der Gärtner?

Nicole Heinemann: Auf keinen Fall immer! Denn es ist ja immer anders, weil das Publikum an den jeweiligen Orten ganz verschieden ist und wir daher nur begrenzten Einfluss auf die Handlung und daher auch auf den Täter haben. Der macht irgendwie immer, was er, sie beziehungsweise das Publikum will.

Olga Seehafer:

Ich glaube, einmal in Nürnberg hatten wir tatsächlich eine Gärtnerin als Täterin. Ich meine mich zu erinnern, dass sie den Bürgermeister an der Dorflinde aufgehängt hat.

Ihr spielt den "Tarte d'ort" seit 2015 und in den letzten Jahren vor allem in anderen Städten und nicht in Bamberg. Wie unterscheidet sich das Publikum?

Olga Seehafer:

Wir mögen alle Städte und das jeweilige Publikum. (lacht) Nein im Ernst - in Bamberg fällt es uns natürlich leichter, die regionalen und geografischen Bezüge und Eigenarten auf die Bühne zu bringen, weil das gesamte Ensemble hier lebt und wir daher viele Anekdoten und Mythen des Bamberger Alltags kennen. Da fällt es uns besonders leicht und macht natürlich großen Spaß.

Nicole Heinemann:

Es macht aber auch großen Spaß, öffentlich in anderen Städten in die Fettnäpfchen zu treten. Das passiert ganz automatisch, wenn wir anfangs beispielsweise nach verruchten Orten oder politischen Skandalen fragen und dann ganz unbedarft auf der Bühne damit umgehen. Einmal haben wir ein aktuelles politisches Streitthema aus Erlangen auf der Bühne thematisiert und eine Mitarbeiterin des Oberbürgermeisters saß im Publikum. Das wussten wir nicht, hat uns aber gefreut, als wir es nachher erfahren haben.

Wo ist das beste Publikum?

Nicole Heinemann: In Bamberg!

Olga Seehafer: ... aber auch zu Haus, in Wuppertal zum Beispiel. Ein Großteil eures Ensembles kommt tatsächlich aus NRW. Wie schafft ihr es, mit dem rheinischen Humor in Bamberg die Menschen zu erreichen?

Olga Seehafer: Wir machen überall das Gleiche und verhalten uns in Oberfranken nicht anders als in NRW.

Nicole Heinemann: Na ja, aber zum Beispiel würde ich sagen, dass unsere NRWler eher mal politisch unkorrekte Sprüche oder Witze über die katholische Kirche machen. Und Dominik, Paule und ich sind als Franken doch die kleinere Hälfte im Ensemble. Uneinigkeit herrscht jedoch nie - wir fühlen uns meist gut integriert. Letzte Frage: Der "Tarte d'ort" ist ein improvisierter Krimi. Wie viel Improvisation und wie viel Krimi ist der berufliche Alltag eines freien Schauspielers?

Nicole Heinemann: Da müssten Sie eher Olga und die anderen von uns fragen. Denn ich habe neben meiner Tätigkeit im Ensemble noch einen "ganz normalen" Beruf.

Olga Seehafer: In erster Linie freuen wir uns, als freie Schauspieler leben zu können, wenngleich Krimis nicht ausgeschlossen sind, aber bei wem ist das schon anders ...? (zückt die Spielzeug-Knarre und hält sie dem Interviewer an die Schläfe). Das Gespräch führte Felix Forsbach.