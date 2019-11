Frankens schönstes Kegelspiel - ein Slogan, viele Facetten

Leserbrief zum umstrittenen Bauprojekt Hochregallager bei Eyrichshof: Ich möchte mich bedanken für die Meinung des Herrn Bezdeka. Er hält nun sicher auch mit beiden Händen seine Nasenspitze fest umklammert, getreu seiner eigenen Forderung.

Im Grunde hat er Recht, wenn er beklagt, in dieser Debatte gehe es nicht immer fair zu: Da äußerte ein Nachbar-Unternehmer ein böses Wort gegen ein Vorhaben, das seine eigenen Geschäftsabsichten gefährdet. Da ruft ein Prokurist der Uniwell auf einer Informationsveranstaltung der Stadt den entsetzten Anwohnern sinngemäß ins Gesicht: "Das wird gebaut, da könnt ihr machen, was ihr wollt." Aus nichtöffentlichen Besprechungen mit dem Landrat werden Behauptungen nach außen transportiert. Kein Eberner kann prüfen, was dort wirklich von wem gesprochen oder angeboten wurde. Genauso unfair.

Ich stehe jetzt auf und klage nicht erst später darüber, vergessen worden zu sein. Das wäre nicht fair. Ich bin nicht allein, das zeigen mir über 600 Unterschriften. Mit ihnen werde ich weiter für unsere Interessen kämpfen. Das ist Verantwortung. Das ist Bürger-Initiative!

Mir fehlt Vertrauen, dass sich der Unternehmer um etwas anderes schert als seine eigenen Interessen. Sein gutes Recht. So wie mein Recht als Bürgerin, nicht gut zu finden, dass das Projekt nicht bis zu Ende gedacht ist. Das Dach über meinem Kopf gerät täglich mehr in Gefahr. Ja, das ist persönliches Interesse. Ich bin nicht gegen Uniwell oder Arbeitsplätze, bin nicht gegen die Stadt oder den Fortschritt.

Ich sehe die Entwicklung bisher ganz sachlich. Man hat eine Firma in Iserlohn übernommen. Am 18. April 2018 wurde versprochen, dass der Standort Iserlohn mit 160 Mitarbeitern erhalten bliebe. Im Sommer 2019 wurde die Produktion dennoch endgültig nach Ebern verlagert und die Beschäftigten in Iserlohn entlassen. Durch den Ausbau in Ebern werden laut Uniwell maximal 30 Arbeitsplätze geschaffen. Umkehrschluss: 130 Arbeitsplätze sind weg.

Lagerflächen in Eyrichshof wurden nun für die Produktion gebraucht. Daher muss neue Lagerfläche her. In welcher Größenordnung? Da muss man Uniwell erneut einfach glauben. Sowohl die Vertreter der Uniwell und der Stadt als auch das Landratsamt haben bislang nichts vorgelegt, mit dem die Einschränkungen für die Bevölkerung rund um den geplanten Ausbau aufgefangen werden können. Zuständigkeiten wurden hin und her geschoben, Betroffene fühlten sich schon seit Jahren mit dem stetig zunehmenden Verkehrsproblem im Stich gelassen. Schon jetzt müssen Uniwell und Stadt zugestehen, dass sie die Verkehrsführung nicht im Griff haben.

Die Stadt Ebern hat nach dem Antrag der Uniwell eine Änderung des Bebauungsplanes in Angriff genommen und wirbt heute mit einer Visualisierung, von der behauptet wird, dass sie dem geplanten Ausbau entspreche. Obwohl die Laternen fehlen, an denen man tatsächliche Größenverhältnisse nachvollziehen könnte. Die BI zeigte von Beginn an eine Skizze dessen, was nach Abschluss des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans möglich wäre. Eine Skizze ist nicht maßstabsgetreu, und es wäre unfair zu behaupten, die BI würde sich auf die tatsächlichen Baupläne beziehen. Die Darstellung im Original ist immer mit dem Hinweis Skizze versehen. Leider wurde dies in den Veröffentlichungen bisher nicht erwähnt.

Schade, dass damit unterstellt wird, die Unterschriften seien nur von Bürgern abgegeben worden, die den Text des Begehrens nicht lesen wollten. Als Unterstützerin der BI habe ich den Menschen versprochen, dass sie ihre Unterschrift nur für das Bürgerbegehren geben, nicht für Waschmaschinen, Toaster, Lotterien und auch nicht für Kompromisse der Sprecher mit den Bauherren.

Das einzige, was die Sprecher der BI anbieten könnten, wäre es, das Bürgerbegehren einstimmig zurückzunehmen. Alles andere wäre Betrug.

Es ist wichtig, dass Menschen sich engagieren und nicht nur jammern. Das ist gelebte Demokratie und unter Umständen auch mal unangenehm. So ein öffentlicher Wutausbruch wie der des fairen Prokuristen ist da ein Schlag ins Gesicht. Ich verstehe nicht, warum man das Lager nicht im Rahmen der bestehenden Bebauungsgrenzen in den Hang bauen und gemeinsam mit Betroffenen und Entscheidern ein echtes Verkehrskonzept entwickeln kann. Es ginge auch einfacher: Frustrierte Kegelbürger könnten in der kommenden Wahlperiode einfach eine blaubraune Protestpartei wählen, auf die Funktionäre und die Ausländer schimpfen und behaupten, dass "die da oben" jetzt endlich mal lernen müssten, dass man das so mit dem kleinen Mann nicht machen könne. Dann wären wir wirklich daheim in "Frankens schönstem Kegelspiel", voller Pappfiguren, die sich rumschubsen lassen, denen das Leben nur so zustößt. Aber ganz ehrlich: Ich bin froh, dass es noch anders ist. Ulrike Gemmer, Eyrichshof