Frankenhöhe ist das Ziel

Der Frankenbund lädt am Freitag, 23. November, zu einer Fahrt in den Naturpark Frankenhöhe ein. Ziele sind unter anderem das Barockschloss der Fürsten zu Hohenlohe und das Ludwig-Doerfler-Museum. 1957 erhielt Doerfler ein Stipendium der Stadt Bamberg. Nach der Mittagseinkehr gibt es die Möglichkeit zum Kerzeneinkauf bei der Firma Gala. Der Besuch eines historischen Flachsbrechhauses und eine gemütliche Brotzeit runden den Tag ab. Der erste Buseinstieg ist um 7.15 Uhr am Wilhelmsplatz. Nur persönliche Anmeldungen werden im Zeitschriftenkiosk am Schönleinsplatz entgegengenommen. red