Frankenbund fährt zur "Fäddä Kerwa"

Zur ältesten und größten Straßenkirchweih in Franken, zur "Fäddä Kerwa", führt der Ausflug des Frankenbundes e.V., Gruppe Bamberg, am Mittwoch, 2. Oktober. Busabfahrtszeiten: 13.50 Uhr Schönleinsplatz/Bushaltestelle vor VR Bank; 13.55 Uhr Bahnhof/Postgebäude gegenüber Atrium; 14 Uhr Capitol/Heinrich-Weber-Platz; 15 Uhr Rundfunkmuseum/Fürth; 16.30 Uhr Michaelis-Kerwa mit Essen und Trinken, um 19 Uhr Rückfahrt nach Bamberg. Die Anmeldung erfolgt mit Einzahlung von einem Unkostenbeitrag von 20 Euro bis spätestens 25. September oder persönlich im Kiosk am Schönleinsplatz oder per Überweisung an Frankenbund Gruppe Bamberg, Verwendungszweck: Fäddä Kerwa. IBAN: DE23 7705 0000 0000 038166. red