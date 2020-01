Frankenbund fährt nach Regensburg

Die Frankenbundgruppe Bamberg lädt am 1. Februar zu einer Ganztagesstudienfahrt ins Neue Museum in Regensburg, "Haus der Bayerischen Geschichte", mit der Landesausstellung "100 Schätze aus 1000 Jahren" ein. Abfahrten sind folgt geplant: 6.50 Uhr Schönleinsplatz, Bushaltestelle vor VR-Bank; 6.55 Uhr Bahnhof, Postgebäude gegenüber Atrium; 7 Uhr Capitol, Heinrich-Weber-Platz. Rückfahrt ist um 17.30 Uhr. Anmeldung bis 24. Januar im Kiosk am Schönleinsplatz oder per Überweisung an Frankenbund e. V., Gruppe Bamberg, Verwendungszweck: Regensburg Museum der Bayerischen Geschichte, IBAN DE23 7705 0000 0000 038166. red