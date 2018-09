Frankenbund besucht Hauptfriedhof

Der Frankenbund lädt am Mittwoch, 12. September, zu seiner 366. Tambosi-Runde-unterwegs ein. Ziel ist diesmal der Bamberger Hauptfriedhof. Bei einer Führung mit Thomas Steger werden die Geschichte des Bamberger Hauptfriedhofes näher beleuchtet und Gräber und Gruften von berühmten Bambergern besucht. Überdies wird am Grab des Frankenbundgründers Peter Schneider seines 60. Todestages gedacht. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr am Eingang, Hallstadter Straße 28. Gäste sind willkommen. red