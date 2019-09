Franken vor hoher Hürde

Am 3. Spieltag der 2. DCU-Kegler-Bundesliga gastiert der PSV Franken Neustadt bei Rot-Weiß Zöllnitz.

2. DCU Bundesliga Herren

RW Zöllnitz - PSV Franken Neustadt

Die Thüringer starteten mit einem Heimsieg gegen die ambitionierten Pößnecker in die Serie und sind auf eigener Anlage eine Macht. Vor allem Thomas Kerntopf und Ralph Thiele sind immer in der Lage, Zahlen von über 950 zu spielen. Am zweiten Spieltag waren sie bei Titelaspirant Morenden Bayreuth allerdings chancenlos. In Sachen Aufstellung sind die Rot-Weißen sehr variabel und man darf gespannt sein, wem sie PSV-Spitzenspieler Michael Moosburger gegenüberstellen.

Neustadts Startmann will endlich sein Potenzial vollumfänglich auf die Platte bringen: "Die beiden Spiele waren ordentlich, aber mehr auch nicht. Ich habe noch Luft nach oben und möchte dies gerne beweisen", erklärt der 36-Jähige.

Die Franken nehmen auf alle Fälle Selbstvertrauen mit in die Fremde, sind aber nicht beschwerdefrei. Sascha Hammer kränkelt mit einem Infekt und beim ein oder anderen Akteur zwickt es auch noch zusätzlich. Dennoch ist Kapitän Jürgen Bieberbach optimistisch:

"Es wäre der zweite Big-Point und wenn alle Mann an Bord sind, traue ich uns auch zu, dass wir die Punkte mit nach Neustadt nehmen." RW Zöllnitz: Michael Hesse (erstes Heimspiel 897), Frank Preißler (905), Michael Plachy (913), Ralph Thiele (968), Thomas Kerntopf (916), Marc Preißler (959), Fabian Kaufmann, Dietmer Wally. PSV Franken Neustadt: Michael Moosburger (erstes Auswärtsspiel 899), Sascha Hammer (871), Jürgen Bieberbach (864), Bastian Bieberbach (900), Michael Lohrer (887), Jochen Geiger (879). nh