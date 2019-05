Franken soll in 72 Stunden "ein Stück besser" werden

Heute, Donnerstag, 23. Mai, Punkt 17.07 Uhr geht es los: Bei der bundesweiten Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) packen auch mehr als 1000 Jugendliche im Erzbistum Bamberg mit an, "um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen". Innerhalb von 72 Stunden setzen sie in mehr als 60 Gruppen ein Projekt um und engagieren sich dabei für die Gemeinschaft.

Jugendliche der Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens (J-GCL) werden den Garten des Frauenhauses Bamberg kindgerecht gestalten. Sie werden Spielgelegenheiten für die Kinder schaffen und einige Gefahren aus dem Weg räumen.

Eine Gruppe aus dem Jugendtreff Flip wird eine triste Betonmauer in einem Hallstadter Seniorenzentrum mit einem bunten Gemälde verschönern - dabei werden sie sich mit den Senioren abstimmen, mit ihnen gemeinsam essen und die Tage verbringen.

Die 72-Stunden-Aktion ist auch offen für die Gruppen anderer Konfessionen oder Religionen. So wird sich auch die Evangelische Jugend Pegnitz beteiligen.

Die beiden Schirmherren, Erzbischof Ludwig Schick und Bambergs Zweiter Bürgermeister Christian Lange, loben das Engagement. Lange freut sich besonders darüber, dass die Jugendlichen selbst anpacken, statt zu schimpfen. "Es ist gut, dass diese Jugendlichen Verantwortung übernehmen", sagt der Zweite Bürgermeister. "Schließlich sind sie es, die zukünftig die politischen und gesellschaftlichen Strukturen prägen und ausfüllen werden."

Mit ihrem Engagement zeigen die Jugendlichen, so der Erzbischof, dass Christen ihrem Auftrag für die Gesellschaft gerecht werden wollen. In einem Grußwort an die Jugendlichen schreibt er: "Dies ist nur mit viel Begeisterung und Einsatzfreude möglich. Dafür, dass ihr der Kirche von Bamberg und darüber hinaus ein junges und tatkräftiges Gesicht gebt, bedanke ich mich sehr."

In ganz Deutschland

"Uns schickt der Himmel" ist die bundesweite Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Vom 23. bis 26. Mai machen Tausende Jugendgruppen in 72 Stunden "die Welt ein Stück besser". Hauptunterstützer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Bischofskonferenz, das Bischöfliche Hilfswerk Misereor und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Weitere Infos unter www.72stunden.de. red