Am morgigen Donnerstag wird ab 19 Uhr das Stück "Was Sie schon immer über Franken wissen wollten" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark gespielt. Claudia Raab und Franz Zwosta berauschen sprachlich und musikalisch. Eine Übersetzung ins Hochdeutsche gibt es (fast) simultan im "Zwei"-Kanalton. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im "Best Western Plus"-Kurhotel erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red