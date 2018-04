"Franken Express" tritt im "Folx Stadl" auf

Das Adelsdorfer Stimmungsduo "Franken Express" ist am heutigen Samstag um 20.15 Uhr in der Sendung "Folx Stadl", der inoffiziellen Nachfolgesendung des "Musikantenstadls" auf Folx TV (empfangbar über Astra) zu sehen. Wie die beiden Musiker Andy und Markus Weiß mitteilen, wurden sie zur Aufzeichnung der neuen Ausgabe des bekannten "Folx Stadl" in Ljubljana eingeladen, der seit Dezember zur besten Sendezeit jeden Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.



Ein kleines Geheimnis

Neben einem lustigen Interview mit den Moderatoren Lara Fuchs und Hansi Berger plauderten die beiden auch über ihre neue Produktion und auch über das "Franken Express Zeltfest" vom 20. bis 22. Juli in Zeckern. Zwei Titel werden von Andy und Markus zu hören sein, unter anderem der neue Song "Es zählt jeder Tag im Leben", der etwas ganz Besonderes für die beiden ist. Mehr dazu wollten sie erst in der Sendung verraten. red