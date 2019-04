Frank Müller bleibt oberfränkischer Fanclub-Vorsitzender

Seine mittlerweile 137. Versammlung hielt die oberfränkische Vereinigung der Fanclubs des FC Bayern München im Gasthof "Frankenwald" in Weißenbrunn im Rahmen einer Jahreshauptversammlung ab. Der engagierte Vorsitzende Frank Müller vom Fanclub Neukenroth wurde dabei einstimmig wiedergewählt.

Die weiteren Wahlergebnisse: Stellvertreter Stefan Lutz (Seibelsdorf); Kassierer Andreas Müller (Kronachtal); Schriftführer Michael Lang (Förtschendorf); Beisitzer: Michael Haase (Neuenmarkt), Roland Kotschenreuther (Neufang), Michael Fröba (Neukenroth) und Bernd Brünnecke (Leßbachtal Weißenbrunn).

Mit Stolz stellte Frank Müller fest, das man der älteste Fanclubverbund des deutschen Rekordmeisters sei und insgesamt 40 Fanclubs eingebunden sind. Mit Busfahrten besuchte man Heimspiele des FC Bayern und war bei Hertha BSC Berlin im Auswärtsspiel live dabei. Unter dem Motto: "Vereinigung hilft" konnte man am Rande des oberfränkischen Fanclubtreffens in Steinberg 2500 Euro bei einem Benefizspiel gegen die AH-Auswahl vom TSV Steinberg für einen wohltätigen Zwecke einspielen. Der Höhepunkt war das 35-jährige Jubiläum. Hierzu hatte man Mitte November einen Festkommers in der Rosenbergalm Kronach und am 1. Advent konnte man in der Zecherhalle Neukenroth Europameister Renato Sanchez begrüßen.

Stolz zeigte sich Müller über die 5000-Euro-Spende von den Fanclubs für die malerische Gestaltung des Innenraumes der Allianz-Arena. Frank Müller ist Schatzmeister des Vereins "Stadiongestaltung e.V.".

Ausgezeichnet wurden der Fanclub Steinberg für 25-jährige Mitgliedschaft sowie drei Funktionäre für 20 Jahre Vorstandstätigkeit: Frank Müller (Neukenroth) von 1999 bis 2001 als Beisitzer und seit 2001 bis jetzt Vorsitzender; Michael Haase (Red Cobras Neuenmarkt) von 1999 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender und danach bis jetzt Beisitzer sowie Michael Lang (Förtschendorf) von 1999 bis 2007 Beisitzer und danach bis jetzt Schriftführer. dw