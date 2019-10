Frank Greif leitet das Kreisverbindungskommando

Allen Anlass zur Freude gab es für zwei Angehörige des Kreisverbindungskommandos (KVK) Erlangen-Höchstadt in der Mainfrankenkaserne in Volkach. So wurde Oberstleutnant d. R. Frank Greif zum neuen Leiter des KVK Erlangen-Höchstadt ernannt. Der 47-jährige Höchstadter hatte bereits seit August vergangenen Jahres als stellvertretender Leiter faktisch die Führung des KVK nach dem altersbedingten Ausscheiden seines Vorgängers Oberstleutnant d. R. Jürgen Hess übernommen. Als Verbindungsstabsoffizier im Bereich der Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit (ZMZ) hat er seitdem mit seinem KVK einige umfangreiche Übungsvorhaben auf den Weg gebracht und umgesetzt, etwa die Großübung für das Hilfskontingent der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt und das THW Baiersdorf auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken im Mai 2019 sowie die Mittelpunktsübung für die mittelfränkischen KVK samt Sicherheitspolitischer Information durch den Regionalstab Nord in Höchstadt.

Das Ehrenkreuz in Bronze erhielt zudem der Erlanger Oberstabsfeldwebel d. R. Hennry Schott, der damit für seine Verdienste als langjähriger Verbindungsstabsfeldwebel ZMZ im Bereich des Heimatschutzes und der Pflege der Kameradschaft als Angehöriger des KVK Erlangen-Höchstadt geehrt wurde. Die Ernennung Greifs sowie die Auszeichnung Schotts wurden vonseiten des Regionalstabes Nord durch Oberstleutnant Christian Binder aus Herzogenaurach vorgenommen. red