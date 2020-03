Fraktionssitzung per Videokonferenz

Die Ausgangsbeschränkungen und der Schutz von Risikogruppen verändert auch die Arbeit im Stadtrat. Erstmals tagte die CSU-Fraktion am Montagabend per Videokonferenz. Das berichtet stellvertretender Ortsvorsitzender Konrad Körner in einer Pressemitteilung. Dabei wurde zum einen die anstehende Sitzung am gestrigen Donnerstag (Bericht folgt) besprochen, und zum anderen ging es um die zukünftige Zusammenarbeit zwischen CSU und Junger Union.

Viele Herzogenauracher sind im Home Office und in mancher Firma muss schnell umorganisiert werden. Aber auch bei den ehrenamtlichen Herzogenauracher Stadträten machen sich die Ausgangsbeschränkungen bemerkbar. Während am Freitag noch geklärt wurde, welche Sitzungen stattfinden und die Stadtratssitzung auf ein Minimum reduziert wurde (der FT berichtete), gab es nun zu Wochenbeginn auch praktische Fragen. Denn weil noch nicht sicher ist, ob die Fraktionssitzung ein rechtlicher Grund wäre, das Haus zu verlassen, einigte sich die CSU-Fraktion zur Vorbereitung der Stadtratssitzung kurzfristig auf eine Videokonferenz, wie berichtet wird.

Das funktionierte sogar erstaunlich gut, wie Fraktionsvorsitzender Bernhard Schwab mitteilte. "IT-Beauftragter" Walter Drebinger konnte kurzfristig mit frei verfügbaren Internetprogrammen aushelfen und eine Videoschalte organisieren.

Die Anwesenheitsliste für eine Fraktionssitzung wird normalerweise händisch unterschrieben. Jetzt aber einigte man sich mit der Stadtverwaltung unbürokratisch auf ein "Beweisbild" der Videokonferenz, heißt es weiter. red