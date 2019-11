Schney vor 18 Stunden

Fraktionssitzung der Wählervereinigung

Die nächste Fraktionssitzung der Wählervereinigung Leuchsental-Jura findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Weinstube der Franken-Akademie auf Schloss Schney statt. Interessenten sind will...