Fraktionssitzung der Unabhängigen Bürger

Die Unabhängigen Bürger Redwitz (UBR) laden am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr zur öffentlichen Fraktionssitzung in den Bürgertreff "Altes Café" in Redwitz ein. Es werden die Themen der Gemeinderatssitzung vom darauffolgenden Mittwoch besprochen. Vorab wird das Awo-Sozialzentrum Redwitz besichtigt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Haupteingang. red