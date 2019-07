Die SPD-Gemeinderatsfraktion lädt zu ihrer öffentlichen Fraktionssitzung am heutigen Dienstag ein. Besprochen werden die Tagesordnungspunkte der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung. Man trifft sich um 19 Uhr in der Pizzeria am Markt. Willkommen sind alle interessierten Bürger. red