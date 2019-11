Das Johann-Philipp-von-Schönborn-Kolleg veranstaltet am Mittwoch, 27. November, einen Vortrag "Pädagogisch-psychologische Fragestellungen rund um die Digitalisierung" von Astrid Carolus, Akad. Rätin an der JMU Würzburg. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula des Schönborn-Gymnasiums. sek