Fragen zur Betreuung

Die Betreuungsstelle des Landratsamtes Haßberge lädt in Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Haßberge ehrenamtliche Rechtsbetreuer sowie Bevollmächtigte und Interessierte für Dienstag, 22. Oktober, zur Fortbildungsveranstaltung ein. Der Beginn ist um 17 Uhr im Landratsamt in Haßfurt. Die Teilnahme ist kostenlos, wie die Behörde mitteilte. Es geht um folgende Themen: Welche Aufgaben hat ein Rechtsbetreuer? Was bedeuten die festgelegten Aufgabenkreise? Des Weiteren geht es um Rechte und Pflichten in der Rechtsbetreuung und um Problemstellungen. Anmeldung erbittet Doris Hofmann, Ruf 09521/27706, oder Petra Herlein 09521/27150, E-Mail: betreuung@hassberge.de. red