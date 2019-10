Fragen und Antworten zur Haus-/Hofübergabe

Die KLB Bamberg lädt ein zum Haus- und Hofübergabeseminar von Freitag, 15., bis Samstag, 16. November, im Diözesanhaus in Vierzehnheiligen. Armin Schätzlein vom Bauernverband, Christoph Eube vom bbv-Beratungsdienst, Matthias Rahn von der Sozialversicherung, Notar Christian Fackelmann und Fritz Kroder von der Landwirtschaftlichen Familienberatung der Erzdiözese stehen als Referenten Rede und Antwort. Anmeldungen bis Donnerstag, 31. Oktober, unter Telefon 0951/5023800 oder per E-Mail an klb@erzbistum-bamberg.de. red