Fragen rund um den Glauben auf der Spur

"Gibt es Gott?", "Macht Glaube glücklich?", "Hat das Leben mehr zu bieten?" - Diesen und vielen anderen interessanten Fragen rund um den christlichen Glauben will der "Alphakurs" nachgehen, der am Freitag, 10. Januar, in der Freien Christengemeinde Saaletal e.V. in der Bahnhofstr. 33 in Hammelburg startet. "Alpha" ist ein Glaubensentdecker-Kurs, zu dem jeder eingeladen ist, der mehr über Gott und ein Leben im Glauben erfahren möchte, bei einem kleinen Essen in entspannter Atmosphäre mit einem Videoimpuls und Gelegenheit zu Austausch und Diskussion. Der Kurs geht über zehn Wochen und ist kostenlos. Treffen ist immer freitags von 19 bis 21 Uhr. Anmeldung erbeten unter 0157/851 492 50. sek