Fragen bei Augenerkrankungen, Tipps und Tricks für den Alltag mit verändertem Sehen, Klärung sozialrechtlicher Fragen bei Sehverschlechterung und Vermittlung an Kooperationspartner oder Spezialisten - das alles bietet das grüne Mobil am heutigen Mittwoch von 11 bis 15 Uhr am Heilpädagogischen Zentrum der Caritas in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 in Bad Staffelstein. Träger des kostenlosen Angebots ist der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund. Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch und durch die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände in Bayern. Mit diesem Projekt schließt die Selbsthilfeorganisation eine Lücke im Beratungsangebot für Menschen mit Sehverlust. "Blickpunkt Auge" will Betroffene frühzeitig erreichen, um über die Hilfen für Menschen mit Sehverlust zu informieren. red